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UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Basel karşısında zafer peşinde

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#Trabzonspor#Basel#UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Basel karşısında zafer peşinde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

Temsilcimiz Trabzonspor 1-0’ın rövanşında bugün FC Basel’e konuk olacak. St. Jakob-Park’ta TSİ 23.00’te başlayacak olan karşılaşmayı İspanyol hakem Lahoz yönetecek. Maçı naklen yayımlayacak olan TV 8, reklam gelirlerini ilk karşılaşmada olduğu gibi depremzedeler için AFAD’a bağışlayacak.

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Türkiye’yi UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsil eden Trabzonspor, play-off turu rövanş maçında bugün İsviçre’nin FC Basel takımına konuk olacak. Trabzon’da geçen hafta oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo mavili ekip bugün avantajını koruyarak tur atlamanın hesaplarını yapıyor. St. Jakob-Park’ta TSİ 23.00’te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

KARŞILAŞMA YiNE ŞiFRESiZ

Karşılaşma TV8’den şifresiz olarak yayımlanacak. Tıpkı ilk maçta olduğu gibi yayının tüm reklam gelirleri depremzedelere bağışlanacak. Dün sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanan 22 kişilik bordo mavili kafile öğle saatlerinde Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla İsviçre’nin Basel kentine geçti. Maçın oynanacağı St. Jakob-Park Stadyumu’nda son antrenmanını yapan Karadeniz ekibi maç saatini beklemeye başladı.

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NASIL TUR ATLAR?

Trabzonspor her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Tek farklı Basel galibiyetlerinde maç uzatmaya gidecek. Basel’in tur atlaması için temsilcimizi iki veya daha farklı yenmesi gerekmekte.

FIRTINA 4. KEZ BASEL SINAVINDA

Trabzonspor bugün Avrupa kupalarında 149. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, Avrupa’da geride bıraktığı 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı. Rakip fileleri 190 kez gol havalandıran Karadeniz ekibi kalesinde ise 203 gol gördü. Fırtına, ikinci kez katıldığı Avrupa Konferans Ligi’nde 6. karşılaşmasına deplasmanda çıkacak. Bordo mavililer bugüne dek oynanan 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.

BASEL’DE YENiLMiŞTi

Trabzon ile Basel, Avrupa’da bugüne kadar 3 kez rakip oldu. İki takım ilk olarak 2019-20’de Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geldi. Evinde 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

1281 GÜN SONRA DIŞ SAHADA iLK ZAFERiNi ARIYOR

Trabzonspor bugün Basel’i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. En son Avrupa kupalarında dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan’ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019’da 3-1’lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik elde etti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Basel karşısında zafer peşinde


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#Trabzonspor#Basel#UEFA Avrupa Konferans Ligi

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