UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un rakibi belli oldu! Sivasspor ve Başakşehir...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Trabzonspor'un rakibi İsviçre'den Basel oldu. Temsilcimiz ilk maçı evinde, ikinci maçı deplasmanda oynayacak.

Gruplarını lider tamamlayan Başakşehir ve Sivasspor play-off turunu pas geçip doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Başakşehir ve Sivasspor, bu eşleşmelerden çıkacak takımlarla eşleşecek.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Karabağ - Gent

Trabzonspor - Basel

Lazio - Cluj

Bodo/Glimt - Lech Poznan

Braga - Fiorentina

AEK Larnaca - Dnipro

FC Sheriff - Partizan

Ludogorets - Anderlecht

UEFA Avrupa Konferans Ligi PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

Konferans Ligi play-off karşılaşmaları 2 maç üzerinden gerçekleşecek.

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Play-off maçlarında ilk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak.

Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.