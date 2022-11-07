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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un rakibi belli oldu! Sivasspor ve Başakşehir...

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Kura#Kura Çekimi
UEFA Avrupa Konferans Liginde Trabzonsporun rakibi belli oldu Sivasspor ve Başakşehir...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 16:05

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Trabzonspor'un rakibi İsviçre'den Basel oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Trabzonspor'un rakibi İsviçre'den Basel oldu. Temsilcimiz ilk maçı evinde, ikinci maçı deplasmanda oynayacak.

Gruplarını lider tamamlayan Başakşehir ve Sivasspor play-off turunu pas geçip doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Başakşehir ve Sivasspor, bu eşleşmelerden çıkacak takımlarla eşleşecek.

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İŞTE EŞLEŞMELER:

Karabağ - Gent
Trabzonspor - Basel
Lazio - Cluj
Bodo/Glimt - Lech Poznan
Braga - Fiorentina
AEK Larnaca - Dnipro
FC Sheriff - Partizan
Ludogorets - Anderlecht

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UEFA Avrupa Konferans Ligi PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

Konferans Ligi play-off karşılaşmaları 2 maç üzerinden gerçekleşecek.

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Play-off maçlarında ilk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak.

Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

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#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Kura#Kura Çekimi

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