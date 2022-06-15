UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

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Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan İttifak Holding Konyaspor ile 4. bitiren Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile, İttifak Holding Konyaspor ise Belarus temsilcisi BATE Borisov ile eşleşti.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da oynanacak.

KONYASPOR'UN DEPLASMAN MAÇI BAŞKA ÜLKEDE OYNANACAK

UEFA'nın, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Belarus takımları Avrupa maçlarını farklı bir ülkede oynamak zorunda.

KONYASPOR KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI