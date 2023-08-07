UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu!

Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off kura çekimi gerçekleşti.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki Play-Off kura çekimi 15.00’te başladı.
RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU
Kura çekimine seribaşı olarak katılan Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Beşiktaş, Netfçi Bakü'yü elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.
Adana Demirspor ise Osijek'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle mücadele edecek.