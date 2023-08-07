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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Konferans Ligi#Uefa
UEFA Avrupa Konferans Liginde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirsporun rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 10:25

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off kura çekimi gerçekleşti ve temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off kura çekimi gerçekleşti.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki Play-Off kura çekimi 15.00’te başladı.

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

Kura çekimine seribaşı olarak katılan Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Beşiktaş, Netfçi Bakü'yü elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Adana Demirspor ise Osijek'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle mücadele edecek.

 

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#Konferans Ligi#Uefa

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