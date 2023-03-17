Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Fiorentina#Gent
UEFA Avrupa Konferans Liginde çeyrek final kuraları çekildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 16:32

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ve final yolu belli oldu. Temsilcilerimizden Başakşehir'i eleyen Gent, West Ham United ile; Sivasspor'u eleyen Fiorentina ise Lec Poznan ile eşleşti.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi, çeyrek final ve yarı eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın merkezinde yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Başakşehir’i son 16 turunda eleyen KAA Gent, West Ham United ile eşleşti. Sivasspor’u geçen Fiorentina ise Lech Poznan'ın rakibi oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 13 Nisan'da, rövanşları ise 20 Nisan'da oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı finalde Lech Poznan - Fiorentina mücadelenin turu geçen takım, Basel - Nice eşleşmesinin tur atlayanı ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Gent - West Ham United karşılaşmasının kazananı ile Az Alkmaar - Anderlecht maçının galibi ile karşılaşacak. Yarı finalde ilk müsabakalar 11 Mayıs, rövanşları da 18 Mayıs'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 7 Haziran’da Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları şöyle:

Çeyrek final

Lech Poznan - Fiorentina
KAA Gent - West Ham United
AZ Alkmaar - Anderlecht
Basel - Nice

Yarı final

Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice
KAA Gent - West Ham United / Az Alkmaar - Anderlecht

Haberin Devamı

Okay Karacan ve Ali Naci Küçük, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasından yansıyanları ve gündemin öne çıkan konu başlıklarını Spor Arena YouTube kanalında masaya yatırıyor.

- Haftanın yıldızı Edin Visca
- Icardi ve Zaniolo, Nusret'te ne konuştu?
- Cenk Tosun için MLS iddiaları
- Emre Belözoğlu'dan 'küfür' sitemi
- Fenerbahçe'nin çeyrek final şansı

Hepsi ve daha fazlası Net Ofsayt'ın 17. bölümünde.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Fiorentina#Gent

BAKMADAN GEÇME!

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19
Amerikada gönüllere taht kuran Türk Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

Amerika'da gönüllere taht kuran Türk! Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

#Nahit Atıf Oral
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...

Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

#Kentsel Dönüşüm