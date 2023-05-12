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UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçları tamamlandı

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#Konferans Ligi#Basel#Fiorentina
UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçları tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 00:14

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk karşılaşmaları bu gece oynandı. Fiorentina evinde Basel’e 2-1 mağlup olurken, West Ham United sahasında AZ Alkmaar'ı 2-1 mağlup etti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final heyecanı bu gece oynanan 2 maçla başladı.

İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile İsviçre temsilcisi Basel karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Francois Letexier yönetti.

Fiorentina karşılaşmaya; Terracciano - Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikone, Gonzalez ve Cabral 11iyle sahaya çıktı.

Konuk ekip Basel ise; Hitz - Lang, Adams, Pelmard, Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori, Augustin ve Amdouini ile sahadaydı. Karşılaşmayı konuk ekip Basel 2-1 kazandı. İsviçre ekibine galibiyeti getiren golleri 71inci dakikada Diouf ve 90+3 Amdouni kaydederken, Fiorentina'nın tek sayısı ise 25inci dakikada Cabral’dan geldi. Bu sonucun ardından Basel final için avantajı kaptı.

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WEST HAM UNITED GERİDEN GELEREK KAZANDI

Gecenin aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında Premier Lig ekibi West Ham United evinde Hollanda Eredivisie ekibi AZ Alkmaar'ı konuk etti. London Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

West Ham United karşılaşmaya; Areola - Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Paqueta, Benrahma ve Antonio ile çıktı.

Konuk ekip AZ Alkmaar ise; Ryan - Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Wit, Clasie, Reijnders, Odgaard, Mijnans, Brederode ve Pavlidis 11iyle sahadaydı. Ev sahibi ekip West Ham United karşılaşmayı geriden gelerek 2-1 kazandı. İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 67nci dakikada penaltıdan Benrahma ve 75inci dakikada Antonio kaydetti. AZ Alkmaar'ın tek sayısı ise 41inci dakikada Reijndersten geldi. Bu galibiyetin ardından West Ham United final kapısını araladı.

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#Konferans Ligi#Basel#Fiorentina

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