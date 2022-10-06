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Canlı Anlatım: Rigas FS - Başakşehir maçı

Güncelleme Tarihi:

#Rigas FS - Başakşehir Maçı#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Futbol
Canlı Anlatım: Rigas FS - Başakşehir maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 13:14

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, A grubu 3. maçında deplasmanda Rigas FS ile mücadele ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta maçında Rigas FS ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Rigas: 0

Başakşehir: 0

Goller

İLK 11'LER

RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Panic, Saric, Mares, Simkovic, Emerson, Ilic.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Aleksic, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Traore, Serdar Gürler, Okaka.

RIGAS FS-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir, Rigas FS ile kozlarını paylaşıyor. Merakla beklenen karşılaşma saat 22:00'de başlıyor.

Skonto Stadyumu'nda oynanan Rigas FS-Başakşehir maçı TV8,5 ve Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

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#Rigas FS - Başakşehir Maçı#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Futbol

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