Canlı Anlatım: Rigas FS - Başakşehir maçı

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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta maçında Rigas FS ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.
İkinci yarı oynanıyor
Rigas: 0
Başakşehir: 0
Goller
İLK 11'LER
RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Panic, Saric, Mares, Simkovic, Emerson, Ilic.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Aleksic, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Traore, Serdar Gürler, Okaka.
RIGAS FS-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir, Rigas FS ile kozlarını paylaşıyor. Merakla beklenen karşılaşma saat 22:00'de başlıyor.
Skonto Stadyumu'nda oynanan Rigas FS-Başakşehir maçı TV8,5 ve Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.