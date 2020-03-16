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Futbol
Haber Giriş: 16.03.2020 - 17:38,Son Güncelleme:/

UEFA açıkladı! Ligler corona virüs nedeniyle iptal edilirse şampiyon...

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UEFA açıkladı! Ligler corona virüs nedeniyle iptal edilirse şampiyon...
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UEFA, corona virüs nedeniyle liglerin ertelenmesi halinde şampiyonluğun nasıl belirleneceği hakkında konuştu.

Corona virüs nedeniyle birçok lige ara verildi. Avrupa'da liglerin bu sezon iptali de gündeme geliyor...

UEFA, konu hakkında sessizliğini bozdu ve liglerin iptali hakkında ilk kez konuştu.

Portekiz'in A Bola gazetesine konuşan UEFA yetkilileri, liglerin iptal edilmesi hakkında şampiyonu kendilerinin belirleyemeyeceğini söyledi.

''FEDERASYONLARIN HAKKI YOK''

Açıklamaya göre, ''UEFA'nın şampiyonu belirleme hakkı yok. Buna sadece ülke fedarasyonları karar verir. Bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok.'' denildi.

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