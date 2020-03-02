UEFA, 2022 ve 2023 finallerinin statlarını açıkladı!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan icra kurulu, 2022 Avrupa Ligi finalinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da düzenlenmesine karar verdi.

Ayrıca 2022 Süper Kupa'nın, Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda, 2023 Süper Kupa'nın ise Rusya'nın Kazan kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacağı belirtildi.

UEFA, daha önce yaptığı açıklamayla 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin Allianz Arena'da, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin ise Wembley'de oynayacağını duyurmuştu.

