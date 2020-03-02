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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 02.03.2020 - 17:11,Son Güncelleme:/

UEFA, 2022 ve 2023 finallerinin statlarını açıkladı!

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UEFA, 2022 ve 2023 finallerinin statlarını açıkladı!
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2022 UEFA Avrupa Ligi finalinin yanı sıra 2022 ve 2023 UEFA Süper Kupa'nın oynanacağı statlar belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan icra kurulu, 2022 Avrupa Ligi finalinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da düzenlenmesine karar verdi.

Ayrıca 2022 Süper Kupa'nın, Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda, 2023 Süper Kupa'nın ise Rusya'nın Kazan kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacağı belirtildi.

UEFA, daha önce yaptığı açıklamayla 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin Allianz Arena'da, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin ise Wembley'de oynayacağını duyurmuştu.

UEFA, 2022 ve 2023 finallerinin statlarını açıkladı

UEFA, 2022 ve 2023 finallerinin statlarını açıkladı

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