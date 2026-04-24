Udinese'den Zaniolo için resmi açıklama geldi!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 13:15

Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesindeki satın alma maddesiyle ilgili kararlarını açıkladı.

Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili konuştu.

Gianluca Nani, Zaniolo'nun performansından memnun olduklarını ve İtalyan futbolcuyu takımda tutmak istediklerini belirtti.

Gianluca Nani'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

"Onun teknik kalitesinden hiçbir zaman şüphemiz olmadı. Bizde iyi performans gösterdi ve kalma isteği de var, bu yüzden bu yönde ilerleyeceğiz. Satın alma opsiyonumuz var ancak bunu konuşmak için henüz erken. Bu bizim bir tercihimiz ve seçim yapabilme pozisyonunda olmak avantajdır, ancak şu an başka konulara odaklanmış durumdayız. Bizim işimiz bir oyuncuyla sözleşme imzaladığımız anda başlar. Oyuncuyu doğru yönetmek, onu bulmak ve transfer etmek kadar önemlidir çünkü maksimum performans verebilmesi için uygun ortamı sağlamak gerekir.

İyi performans göstermesi ve olumsuz olaylara karışmaması, bir gelişim sürecinde normal hale gelmelidir. Her zaman daha iyisini yapmalı. Çok yüksek kaliteye sahip bir oyuncu olarak kendisinden çok şey beklemeli. Biz onun yeniden üst seviyelere dönmesine yardımcı olduk. Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek ve kazanabilecek niteliklere sahip.

Kapımızı çalanlara karşı nazik oluruz. Onlara bir fincan çay ikram ederiz ama Zaniolo’yu satmayız. Onu kalıcı olarak kadromuza katmak için bonservisini alacağız. Transfer piyasasının dinamikleri garip ve ani olabilir, ancak hem bizim hem de oyuncunun isteği birlikte devam etmek yönünde.

Genel olarak önemli oyuncularımızı kadroda tutmayı seviyoruz. Satış yapan bir kulüp olarak biliniyoruz ama kulübe ve oyuncuya cazip teklifler gelirse bunları reddetmek zor olabilir. Elde ettiğimiz geliri genç yeteneklere yeniden yatırıyoruz. Tüm oyuncularımızın uzun sözleşmeleri var ve onları tutmaktan mutluyuz. Ancak transfer döneminde her zaman değerlendirilmesi gereken fırsatlar ortaya çıkabilir.”

