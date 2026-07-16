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Udinese'de Nicolo Zaniolo krizi! Antrenmanlara çıkmıyor

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#Nicolo Zaniolo#Udinese#Futbol
Udinesede Nicolo Zaniolo krizi Antrenmanlara çıkmıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 15:27

Udinese'in Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, maaşının iyileştirilmesini talep etti. Udinese'nin ücret politikasında geri adım atmaması sonrası İtalyan futbolcunun antrenmanlara çıkmadığı ve transfer listesine konulmasının gündemde olduğu öne sürüldü.

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Galatasaray'dan bonservisiyle birlikte Udinese'ye katılan Nicolo Zaniolo ile İtalyan kulübü arasında maaş krizi yaşanıyor.

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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, daha yüksek ücret talep eden 27 yaşındaki futbolcu, sağlık raporu sunarak antrenmanlara katılmazken, Udinese yönetiminin maaş politikasından taviz vermemesi nedeniyle taraflar arasında ayrılık ihtimali giderek güçleniyor.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

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Udinesede Nicolo Zaniolo krizi Antrenmanlara çıkmıyor

"Udinese, kulübün kuruluşunun 130. yılı ve Gianpaolo Pozzo'nun başkanlığındaki 40. yıl dolayısıyla yeni sezon hazırlıklarını 22 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Lienz kentinde yapacak. 

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Ancak kulüpte Nicolo Zaniolo ile ilgili bir sorun bulunuyor. Udinese'nin 16 Haziran'da Galatasaray'dan bonservisini alarak 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığı hücum oyuncusu, geçen yıl kiralık olarak geldiği dönemde belirlenen 1,2 milyon euroluk maaşını artırmak istiyor.

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Udinesede Nicolo Zaniolo krizi Antrenmanlara çıkmıyor

Kulüp sahibi Gino Pozzo ilk etapta oyuncunun talebine olumlu yaklaşarak maaşı 1,6 milyon euroya çıkardı. Zaniolo da sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da normal şekilde başladı. Ancak daha sonra karar değiştirerek sağlık raporu gönderdi ve antrenmanlara katılmamaya başladı.

Udinese yönetimi uzun yıllardır maaş politikasında belirli sınırları koruyor ve bu konuda istisna yapmayı düşünmüyor. Kulüp en fazla bazı bonuslar vermeye sıcak bakıyor. Zaman daralırken, en güçlü ihtimalin Zaniolo'nun transfer listesine konulması olduğu belirtiliyor."

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#Nicolo Zaniolo#Udinese#Futbol

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