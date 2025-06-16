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Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler'den Beşiktaş'a transfer önerisi: 'Hemen alsınlar!'

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#Transfer#Beşiktaş#Zambo Anguissa
Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnlerden Beşiktaşa transfer önerisi: Hemen alsınlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 09:38

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Napoli'nin efsane futbolcularından Gökhan İnler, siyah-beyazlılar'ın transfer gündeminde olan Zambo Anguissa'yı mutlaka transfer etmesi gerektiğini söyledi.

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Futbolculuk döneminde iki sezon Beşiktaş'ta forma giyen ve 1 şampiyonluk yaşayan Napoli'nin efsane oyuncularından Gökhan İnler, son bir yıldır yine futbolculuğu döneminde formasını terlettiği Udinese'de Sportif Direktör olarak görev yapıyor.

41 yaşındaki deneyimli futbol adamı, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Frank Anguissa'nın futbolculuğunu ve siyah-beyazlı kulübe transferinin yaratacağı etkiyi değerlendirdi.

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnlerden Beşiktaşa transfer önerisi: Hemen alsınlar

"MODERN FUTBOLUN İHTİYAÇ DUYDUĞU ÇOK YÖNLÜ ORTA SAHA PROFİLİNE TAM ANLAMIYLA UYAN BİR OYUNCU"

İnler, Anguissa için şu ifadeleri kullandı:

“Frank Zambo Anguissa, modern futbolun ihtiyaç duyduğu çok yönlü orta saha profiline tam anlamıyla uyan bir oyuncu. Hem fiziksel gücü hem de oyun zekâsı ile fark yaratıyordu. Topla ilişkisi güçlü, pres altında doğru karar verebilen ve savunmadan hücuma geçişte kilit rol oynayabilen bir futbolcu."

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Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan bir kulüpte büyük fark yaratabilir. Oyun disiplini yüksek, mücadeleden asla kaçmayan, takım oyununa katkısı üst düzeyde bir isimdir. Teknik kapasitesi kadar liderlik özelliği de gelişmiştir."

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"BEŞİKTAŞ’LA İSMİNİN ANILDIĞINI DUYDUĞUMDA 'KEŞKE GERÇEKLEŞSE' DEDİM"

"Solskjaer’in sisteminde kendine yer bulmakta hiç zorlanmaz. Çünkü hem defansif hem ofansif görevleri aynı anda üstlenebilecek olgunlukta. Beşiktaş, bu transferi gerçekleştirirse sadece güçlü bir orta saha değil, aynı zamanda karakterli bir oyuncuyu da kadrosuna katmış olur. Açıkçası ben alabilsem Udinese’ye hemen almak isterdim. Tabii ki bizim bütçemiz için çok yüksek bir oyuncu. Ancak Beşiktaş’la isminin anıldığını duyduğumda da çok mutlu oldum ve keşke gerçekleşse dedim. Uyum sağlayıp doğru bir organizasyonda çok faydalı olacağına eminim."

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnlerden Beşiktaşa transfer önerisi: Hemen alsınlar

İLK İKİ TEKLİF REDDEDİLDİ!

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Beşiktaş'ın Zambo Anguissa için Napoli'ye yaptığı ilk teklif 10 milyon euro, ikinci teklif ise 13 milyon euroydu. İki teklif de Napoli tarafından yetersiz bulunarak reddedildi.

İtalyan devi, 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusu için 20 milyon euro civarında bonservis talep ediyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla İtalya Serie A'da 35 maçta 6 gol - 5 asistlik performans sergileyen Zambo Anguissa, 1 puan farkla kazanılan şampiyonlukta önemli ölçüde pay sahibi olmuştu.

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#Transfer#Beşiktaş#Zambo Anguissa

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