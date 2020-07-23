Udinese 2-1 Juventus

Serie A'da 35. hafta maçında Udinese ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Udinese 2-1 kazandı.

Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Juventus'u mağlup eden goller 52. dakikada Nestorovski ve 90+2. dakikada Fofana'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 42. dakikada De Ligt kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Juventus 80 puanda kaldı. Udinese'nin puanı ise 39 oldu.

Juventus, 36. haftada Sampdoria maçını kazanırsa üst üste 9. şampiyonluğunu ilan edecek

İLK 11'LER

Udinese: Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski

Juventus: Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

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