Udinese 2-1 Juventus
Juventus, Serie A'nın 35. haftasında deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi. Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Juventus, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Serie A'da 35. hafta maçında Udinese ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Udinese 2-1 kazandı.
Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Juventus'u mağlup eden goller 52. dakikada Nestorovski ve 90+2. dakikada Fofana'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 42. dakikada De Ligt kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Juventus 80 puanda kaldı. Udinese'nin puanı ise 39 oldu.
Juventus, 36. haftada Sampdoria maçını kazanırsa üst üste 9. şampiyonluğunu ilan edecek
İLK 11'LER
Udinese: Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski
Juventus: Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo
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