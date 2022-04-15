Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Uçuş Günü kayıtları rekor başvuruyla kapandı

#Red Bull#Uçuş Günü#Caddebostan Sahili
Uçuş Günü kayıtları rekor başvuruyla kapandı

Yaratıcı ve cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü’nün kayıtları rekor katılımla sona erdi. 17 Ocak’ta başlayan 5. Red Bull Uçuş Günü kayıtlarına 2,715 takım başvurdu. Uçma hayali kuran ve başvuru adımlarını tamamlayanlar 5. Red Bull Uçuş Günü’nde, insan gücüyle çalışan bir uçuş aracı tasarlayarak unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Haberin Devamı

Üç yıl aradan sonra İstanbul’a geri dönecek olan havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü'nde kayıtlar rekor katılımla sona erdi. İstanbul’u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü kayıtlarına 2,715 takım başvurdu. 5. Red Bull Uçuş Günü’nde dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak ve izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak. Amatör uçuş meraklılarını bir araya getirecek 5. Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan sahilde gerçekleşecek. 

Uçuş Günü kayıtları rekor başvuruyla kapandı

Unutulmaz bir uçuş deneyimi

2019 yılında Caddebostan Sahili’nde 200 bin kişiyi ağırlayan Red Bull Uçuş Günü’nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil aynı zamanda tasarladıkları aracın yaratıcılığına ve uçuşun hemen öncesinde gerçekleştirilecek performanslara göre değerlendirecek. İnsan gücüyle çalışan uçuş aracı tasarlayacak kadar yaratıcı ve yüzbinlerin önünde şov yapacak kadar cesur pilotlar, takımlarıyla unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayabilecek. 

Haberin Devamı

Kazanan Flying Bulls’la uçacak

5. Red Bull Uçuş Günü’nde üç kriterde en yüksek puanı alan takımın kaptanı, Avusturya-Salzburg’da Flying Bulls ile uçuş deneyimi kazanacak. En yüksek ikinci puanı alan takımın kaptanı Avrupa kıtasında gerçekleşecek bir Red Bull Uçuş Günü etkinliğine seyahat hakkı elde ederken, en yüksek üçüncü puanı alan takımın kaptanı Tandem Skydiving deneyimini yaşama şansını yakalayacak. En uzun uçuşu gerçekleştiren takımın kaptanı ise “En Uzun Uçuş Bileti” ödülünü alarak uçak bileti kazanacak. 

Uçuş Günü kayıtları rekor başvuruyla kapandı

En uzun mesafe rekoru 78,6 metre

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü’nde en uzun mesafe rekoru 78.6 metre mesafe ile California’da yapılan etkinlikte “The Chicken Whisperers” takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Uçuş Günü’nde Türkiye rekoru ise 30.9 metrelik atlayışıyla Angara Börds takımının elinde bulunuyor. İstanbul'da en son 2019 yılında Caddebostan'da gerçekleştirilen etkinliği 200 bini aşkın kişi takip etmiş ve Coffee Lovers takımı Türkiye birincisi olmuştu.

Haberin Devamı

Uçuş Günü kayıtları rekor başvuruyla kapandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Red Bull#Uçuş Günü#Caddebostan Sahili

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk