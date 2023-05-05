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Üçlü yarışlardan en çok Galatasaray şampiyon oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

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#Galatasaray#Süper Lig#Beşiktaş
Üçlü yarışlardan en çok Galatasaray şampiyon oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

Cimbom 9 kez, F.Bahçe ve Beşiktaş’ın önünde mutlu sona ulaşırken, sarı lacivertli takım söz konusu dönemde 7 şampiyonluk kazandı. Beşiktaş ise 4 kez sezonu zirvede tamamladı. Aslan ve Kanarya’nın ilk ikiyi paylaştığı 8 sezonda G.Saray, F.Bahçe’ye 6-2 üstünlük sağladı

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Süper Lig’de geçen hafta Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 3-1’lik skorla yenmesiyle zirve yarışı yeni bir boyut kazandı.

Yenilgiye rağmen Cimbom liderliğini devam ettirse de, Fenerbahçe iddiasını biraz daha artırırken, Beşiktaş’ın da şampiyonluk yarışında az da olsa devreye girmesi sonrası heyecan 3 büyükler arasında yaşanmaya başladı. Lig tarihinde 3 büyük kulübün puan cetvelinde zirveyi ilk üç içerisinde bitirdiği sezonlarda şampiyonluk ipini en fazla göğüsleyen takım Galatasaray oldu. Geride kalan 64 sezonda 3 büyükler 20 kez ilk üç sırayı paylaşırken, bunların 9’unda sarı kırmızılılar şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe şampiyonluk kupasını 7 kez kaldırmayı başarırken, Beşiktaş ise müzesine 4 şampiyonluk kupası götürdü.

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Üçlü yarışlardan en çok Galatasaray şampiyon oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş...

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Fenerbahçe 9 kez ikinci oldu

Bu 20 sezonda F.Bahçe 9, Beşiktaş 8, G.Saray 3 kez ikinci sırayı alırken, siyah beyazlılar ve sarı kırmızılılar 8’er, sarı lacivertliler de 4 kez üçüncü oldu. Söz konusu dönemde ilk ikiyi Aslan ve Kanarya’nın paylaştığı 8 sezonda G.Saray 6 kez şampiyon oldu, F.Bahçe ise 2 kez rakibinin önünde mutlu sona ulaştı. 64 yıllık lig tarihinde ise G.Saray ve F.Bahçe 17 kez ilk ikide yer aldı. 17 sezonda sarı kırmızılı takım 12 defa ezeli rakibini geride bırakırken, sarı lacivertliler ise 5 defa Aslan’ın önünde sezonu tamamladı. Galatasaray’ın 22 şampiyonluğunda ayrıca Beşiktaş 7, Eskişehirspor 2, Başakşehir 1, Fenerbahçe’nin 19 şampiyonluğunda ise Beşiktaş 7, Trabzon 6, Eskişehir 1 kez ikinci sırayı elde etti.

Üçlü yarışlardan en çok Galatasaray şampiyon oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş...

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#Galatasaray#Süper Lig#Beşiktaş

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