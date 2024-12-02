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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Üçlü defansla 500 dakikada 10 gol

#Galatasaray#Eyüpspor#Süper Lig

Galatasaray üçlü savunma oynadığı hemen her maçta olduğu gibi dün de defansif olarak açık verdi.

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Galatasaray, Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı ikinci yarıda Mertens’i çıkarıp 4-4-2’ye döndü, maç 1-0’dan 5-0’a gitti. 4-4-2 ile Young Boys önünde Şampiyonlar Ligi’nden oldu sarı-kırmızılılar. 4-4-2 başlanan maçta Kasımpaşa’dan ve 3-5-2 ile Elfsborg’dan üçer gol yediler. 3-5-2’nin en başarılı günü Tottenham maçıydı ama o müsabakada da, ikinci yarısında üçlüye dönülen Samsun maçında da ikişer gol gördüler kalelerinde.

BARIŞ-SALLAi ZORLUK YAŞADI

Galatasaray, Bodrum, Alkmaar ve Eyüp müsabakalarına üst üste üçlü savunma ile başladı. Bodrum önünde ikinci devrede 4-1-3-2’ye dönmüştü ama Alkmaar’da ve dün İstanbul’da üçlü defansla bitirdi maçları. 3-5-2 oynanan Bodrum ilk devresi tatsızdı. Alkmaar deplasmanında Maikuma, Galatasaray’ın solunu çok zorlamıştı, gol de oradan gelmişti. Dün de Eyüp takımı Galatasaray’ın her iki kanadını, özellikle de solunu bayağı test etti.

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Evet Galatasaray hücumda sayısız aksiyon üretti, sadece Osimhen doğru saydıysam 6 pozisyona girdi, Berke kahramanlaştı. Ancak Galatasaray’ın üçlü savunma oynadığı hemen her maçta olduğu gibi dün de defansif olarak açık verdiğini söyleyebiliriz.

Özellikle 100 metrede oynamak zorunda kalan Barış ve Sallai’nin kanatlarını savunmakta çok güçlük yaşadıkları ortada. Galatasaray üçlü savunmayla toplam 5 buçuk maçta (yaklaşık 500 dakikada) 10 gol gördü kalesinde.

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DURAN TOPTAN 13 GOL BULDU 

Galatasaray’ın 2 puan kaybettiği maçta bir isme parantez açmalıyım: Sara geldiğinde orta sahada biraz geçirgenlik yaşanabileceğini, 10 numara için daha uygun olduğunu düşünüyordum. Yanılmışım. Topu ayağına her aldığında pozisyona zeka ve yetenek katıyor. Kadife bir sol ayağı var adeta.

Ve Galatasaray’ın bu sezon duran toplarda yarattığı büyük farkın da mimarlarından. Eğer Barış’ın dün yaptığı sayı korner organizasyonu sayılıyorsa, Galatasaray’ın bu sezon (penaltılar hariç) duran toplardan bulduğu gol sayısı 13 oldu. Galatasaray’ın bu sezon direkt rakiplerine karşı yarattığı fark da burada: Galatasaray’ın taçlar+frikikler+kornerlerden 13 golü varken, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de bu sayı yalnızca 1...

#Galatasaray#Eyüpspor#Süper Lig
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