UCI Nirvana Grand Fondo Antalya Bisiklet Yarışı'nda kazananlar belli oldu! Hedef en az 10 bin yarışmacı...

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Zamana Karşı Büyük Heyecan

Katılımcıların tek başlarına start aldığı ve belirlenen mesafeyi en hızlı şekilde bitirenlerin ödüllendirildiği zamana karşı yarışında erkekler genel klasmanda Dmitry Murashko birinci, Sergei Serdiuk ikinci, Jiri Belfin üçüncü oldu. Aynı kategoride kadınlar genel klasman birincisi Charlotte Buchanan olurken, Rub Altmann ikinci, Natalie Laverack ise üçüncü oldu.

Kısa Parkura Türk Sporcular Damga Vurdu

21 Kasım Pazar günü düzenlenen 70 kilometrelik kısa parkur yarışındaki mücadele nefes kesti. 321 sporcunun yarıştığı kısa parkurda genel klasmanda Ayhan Oksak birinci olurken, Turgay Germen ikinci, Ferhat Çetin ise üçüncü oldu. Aynı parkurun kadınlar kategorisinde ise Meltem Kılıç birinci, Kateryna Zamyslova ikinci, Züleyha Dikbaş ise yarışı üçüncü sırada noktaladı.



Uzun Parkuru Gökhan Uzuntaş Kazandı

Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden start ile başlayan 100 kilometrelik uzun parkur yarışında toplam 240 sporcu mücadele etti. Erkekler genel klasmanda Gökhan Uzuntaş birinciliğe ulaşırken, Yevhen Filin ikinci, Dmitry Murasko ise üçüncü sırada tamamladı. Uzun parkur kadınlar genel klasmanda ise, Charlotte Buchanan birinci olurken, İpek Öztosun ikinci, Arzu Sağnak ise üçüncü oldu.

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Sınırları ortadan kaldıran paracycling yarışında ise Barış Asa rakiplerini geride bırakarak yarışı ilk sırada tamamlarken, Fırat Uğur ikinci, Mustafa Sağlam ise üçüncü oldu.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’ndan Spor Arena’ya özel açıklamalar:



“Hedefimiz 10 bin yarışmacının olacağı bir organizasyon yapabilmek...”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, UCI Nirvana Gran Fondo Antalya bisiklet yarışı ile ilgili Spor Arena'ya yaptığı özel açıklamada dünya standartlarında bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, "Uluslararası Bisiklet Birliği Gran Fondo’nun Antalya’da yapılması şehrimizin bu alanda markalaşması için çok önemli. Geçen hafta Çeşme Gran Fondo, bu hafta ise Antalya Gran Fondo büyük ilgi gördü. Bu yarış UCI bünyesindeki farklı yarışlardan birisi, şu ana kadar ciddi katılım oldu ve önümüzdeki yıllarda daha fazla ilginin olacağını gösteriyor. Organizasyonun daha üst seviyede olmasını ve dünyanın farklı yerlerinden daha fazla yarışmacıyı çekmesini sağlamak istiyoruz. Yeni bir başlangıcın içindeyiz, günün sonunda hedefimiz en az 10 bin yarışmacının olacağı bir organizasyon yapabilmek. Federasyon olarak inancımız ve hedefimiz en üst seviyede.” İfadelerini kullandı.

“Antalya Bisiklet Turizminde Söz Sahibi Olacak”

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Dereceye giren sporcuların ödüllendirildiği törende konuşan Nirvana Hotels CEO’su Korhan Alşan, beş yıl içerisinde Antalya’nın bisiklet turizminde önemli bir gelişim kaydetmesini beklediklerini ve bu süreçte bisiklet sporunu desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Antalya’nın coğrafi ve doğal güzellikleri bir cazibe merkezi olduğunu hatırlatan Alşan, alternatif turizm hareketleriyle şehri daha cazip hale getirmek için spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

“Antalya 3.200 Bisiklet Sporcusu Ağırlayabilir”

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Antalya’nın organizasyon için harika bir tercih olduğunu dile getiren UCI Gran Fondo Genel Sekreteri Erwin Vervecken: “Birçok ülkeden şehre kolayca uçulabiliyor. Ayrıca şehrin doğası, iklimi ve tarihi güzellikleri gerçekten görülmeye değer. Katılımcılar bisiklet yarışı ile tatili bir arada değerlendirebilir. İlk yıl için önemli sayıda katılımcıya ulaşıldı, katılımcı sayısı her geçen yıl artarak devam edecektir. Gran Fondo organizasyonun düzenli olarak yapıldığı ülkelerde ortalama 3.200 katılımcısı olur. Antalya birkaç yıl içerisinde bu rakama rahatlıkla ulaşabilir.” dedi.

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Hayatımda 1.5 Metre Payın Olsun

18-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda, trafikte bisiklet kullanıcılarının farkındalığını artırmak için kullanılan “Hayatımda 1.5 metre payın olsun.” sloganı da büyük beğeni topladı.

UCI Nirvana Gran Fondo Antalya için kurulan fuar ve etkinlik alanı yoğun ilgi görürken, gün boyu devam eden etkinliklerle katılımcılara keyif dolu bir pazar günü yaşattı.