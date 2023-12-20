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Uçan tekme, 5 kırmızı kart ve olaylar! Bursaspor - Diyarbekirspor maçı fena karıştı...

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#BURSASPOR#Diyarbekirspor#OLAY
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 17:15

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Bursaspor - Diyarbekirspor maçında konuk ekipten Bünyamin Yürür'ün attığı golden sonra taraftara yaptığı hareket sonrası saha içi karıştı. Çıkan arbedede 5 futbolcu kırmızı kart gördü.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Bursaspor, Diyarbekirspor'u ağırladı. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Diyarbekirspor’un futbolcusu Bünyamin Yürür, attığı golden sonra taraftara doğru bir hareket yapınca gerginlik yaşandı.

Uçan tekme, 5 kırmızı kart ve olaylar Bursaspor - Diyarbekirspor maçı fena karıştı...

Bursasporlu futbolcularla da sözlü münakaşaya giren Bünyamin’le, yeşil-beyazlı futbolcu Çağatay Yılmaz arasında gerginlik yaşandı.

Uçan tekme, 5 kırmızı kart ve olaylar Bursaspor - Diyarbekirspor maçı fena karıştı...

Hakem Burak Taşkınsoy, Çağatay Yılmaz’a kırmızı kart gösterince futbolcular arasında arbede çıktı.

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Olaylar sonrasında Diyarbekirspor’dan Serhat Çalışkan, Cem Celik ve Bünyamin Yürür, Bursaspor’dan ise Çağatay Yılmaz ile Bilal Güney kırmızı kartla cezalandırıldı.

Öte yandan gerginliğin soyunma odası koridorlarında da devam ettiği ve futbolcular arasında o bölgede kavga çıktığı görüldü. 

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#BURSASPOR#Diyarbekirspor#OLAY

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