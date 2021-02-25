Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Sala için 2 yıl sonra itiraf...

Spor Arena Dış Haber | Cardiff City, 2 sene önce Nantes'tan Emiliano Sala'yı 15 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığı kadrosuna katmış, Sala imza için İngiltere'ye gelirken uçak kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Futbol dünyasını yasa boğan bu ölümün üzerinden iki yıl geçti ama Cardiff ile Nantes arasındaki 'bonservis krizi' hala devam ediyor.

Nantes, Sala için anlaşılan 15 milyon euro sterlinin kulübe yatırılması gerektiğini belirtirken Cardiff ise Sala ile imza atılmadan önce futbolculunun hayatını kaybettiğini ve bu yüzden ücreti ödemeyeceklerini kaydetmişti. UEFA ise Cardiff'in Sala için Nantes'a 15 milyon euro ödemesi gerektiğini hükmetmişti.

'KAZA SONRASI GİZLEDİLER!'

Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşanırken Cardiff City, Emiliano Sala'nın uçak kazasında hala Nantes'ın futbolcusu olduğunu gizlediği için Nantes'ı suçladı. Galler bölgesinde bulunan takım, yaptığı açıklamada Nantes'ı verilen bir çeki geri almakla suçladı ve transfer ücretini ödememek için CAS'a gideceklerini duyurdu.

ANNESİNE VERİLEN ÇEK GERİ ALINDI

Cardiff, uçak kazasında Sala'nın sorumluluğunun hala Nantes'ta olduğunu, Fransız ekibinin yasal sorumluluklarını gizlemek için Sala'nın annesine verilen bir çeki geri aldığını belirtti.

SALA'YA UÇAĞI KİM VERDİ?

Ayrıca Sala'nın kaza yaptığı uçağın yetersiz olduğu ve bu uçağın Sala'ya Fransız takımı Nantes tarafından verildiği söylendi.

CAS'A GİDİYORLAR...

Ölümünün üzerinden 2 yıl geçse de hala Cardiff ile Nantes arasında bonservis krizi yaşanmaya devam ediyor. Cardiff'in parayı ödemeyi sert bir şekilde reddedip konuyu CAS'a taşımasıyla bu konu daha uzun zaman konuşulacak gibi...

src="https://www.youtube.com/embed/5sy1hS8qqoo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...