Uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala davasında karar çıktı!

Ocak 2019’da Nantes’tan Cardiff City’ye 17 milyon euro karşılığında transfer olan ve yeni takımına imza atmak üzere bindiği özel uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala’nın ölümünün ardından Cardiff City, Nantes’tan 122 milyon euro tazminat talep etmişti, ancak Ticaret Mahkemesi bu talebi reddetti. Cardiff City, Fransız kulübüne 480.000 sterlin ödeyecek.

Anlaşmazlık, 2023 yılında Cardiff'in, oyuncunun ölümünden kaynaklanan gelir kaybı ve diğer zararlar için tazminat talep ederek Fransız mahkemesine dava açmasıyla yeni bir boyut kazanmıştı.

Açıklanan kararda, Nantes'ın 28 yaşındaki Arjantinli futbolcunun ölümüne yol açan uçak kazasında herhangi bir kusuru olmadığına hükmedildi.

Cardiff City, Sala'nın kulübü Premier Lig'de tutabileceğine olan inancına dayanarak, gelir kaybı ve diğer zararlar için 120 milyon euro tazminat talep etmişti.