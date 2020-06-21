Üç futbolcunun testi pozitif çıktı, Dinamo Moskova'nın maçı ertelendi

Kulüpten yapılan açıklamada, Clinton N'Jie, Charles Kabore ve Sebastian Szymanski'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.



Üç futbolcunun karantinaya alındığı ve takımın bugün Krasnodar ile oynayacağı lig maçının 19 Temmuz'a ertelendiği kaydedildi.



Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan Rusya Premier Lig, 19 Haziran'da yeniden başlamıştı.

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!