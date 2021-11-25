Üç Büyükler'in radarındaki Ömer Erdoğan'dan flaş sözler! 'İstanbul için...'

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Süper Lig’de geçen sezonun sürpriz ekibi Hatayspor, Akintola ve Boupendza gibi iki önemli gol silahını kaybetmesine karşın çizgisini koruduğu gibi 13. hafta itibarıyla ikincilik koltuğunda yer alıyor. Bu başarının mimarı şüphesiz Ömer Erdoğan...

İstanbul’un büyük kulüplerinin hatta Milli Takım’ın ilerleyen dönemler için radarlarına aldığı genç teknik adam basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “İlerleyen dönemler için yol haritası belirlemedim. Hatayspor’da daha yapacak işlerimin olduğuna inanıyorum. Ben bu işin çok başındayım, teknik direktörlükte öğrenecek çok şeyim var” diyen Ömer Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"KENDİNİZİ GELİŞTİRMENİZ GEREKİYOR"

"İstanbul takımlarındaki sabır, buradaki gibi değil. Burada size çok daha farklı bir çalışma ortamı sunuyor yönetim. Burada üstünüzde bir baskı, beklenti yok ancak İstanbul’da ikincilik ve üçüncülük bile büyük bir başarısızlık olarak görülüyor. ‘Üç büyük’ takımdan birinde gittiğinizde, orada teknik direktörlük yaptığınız zaman yine aynı şekilde büyük takıma göre bir oyun oynattırmanız gerekiyor. Önemli olan orada sergileyeceğiniz duruşunuz. Baskı ile karşı karşıya geldiğiniz zaman nasıl bir tepki vereceksiniz? Bununla birlikte hem psikolojik hem de oyunsal olarak kendinizi geliştirirseniz orada sıkıntı olacağını düşünmüyorum.

"OYUNCU TERCİHİ BANA BIRAKILDI"

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Buralarda 5 galibiyetten sonra bir mağlubiyet alırsanız çok üzerinize gelinmez ama. İstanbul kulübünde tam tersi, eleştiriliyorsunuz. Ama zaten oraya giderken, bununla karşı karşıya geleceğinize bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Burada oyuncu tercihleri tamamen bana bırakıldı. 400 oyunculuk portföyümüz var. Onlardan, bizim oyunumuza uyum sağlayacak, bu lige uyum sağlayacak, bu ligin dinamiklerinde başarılı olabilecek oyuncuları tercih ettik. Bu da bizim işimizi kolaylaştırdı. Ama oraya gidince böyle olmayabiliyor. O zaman başka bir problem ile belki istemediğiniz oyuncularla da bu başarıya gitmeniz ve adapte olmanız gerekiyor.”

"İKİNCİ SIRADA OLMAK BİZİ HAVAYA SOKMAZ"

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"Ligdeki ikinciliğimiz bizi havaya sokup hedefimizden saptırmaz. Biz her haftayı yeni bir sınav, yeni bir meydan okuma olarak görüyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anki bulunduğumuz nokta, çok önemli değil. Bir tek önemli tarafı, oyuncularımızın şu an bulunduğumuz noktadan özgüvenli, mutlu olması, camianın durumdan keyif alması.”

"KUNTZ'UN YAPTIĞINI TÜRK YAPABİLİR MİYDİ?"

Milli Takım’da Stefan Kuntz getirildi ve doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bizim kendi ülkemizden bir Türk hoca bunu yapabilir miydi? Yapabilecek hocalarımız da var ama bu konuda özellikle son Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısızlıktan sonra bir değişim gerekiyordu. Stefan hoca inşallah başarılı olur. Ama sonraki dönemlerde de inşallah Türk hocalarına inanılır ve güvenilir.”

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