Üç Büyükler'in radarındaki Ömer Erdoğan'dan flaş sözler! 'İstanbul için...'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildiÇok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat Son gün 30 Kasım...Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım...#Sosyal Güvenlik Prim Borcu
Dolmabahçede tarihe geçen penaltı Yalnızca Beşiktaş...Dolmabahçe'de tarihe geçen penaltı! Yalnızca Beşiktaş...#Beşiktaş
Arz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyorArz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyor#Gayrimenkul
Soğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmakSoğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmak#Milletvekili
Faiz indiriminde kararlılık vurgusu AK Parti MYKda yol haritası masaya geldiFaiz indiriminde kararlılık vurgusu! AK Parti MYK'da yol haritası masaya geldi#Döviz
Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları Anahtar yine Erdoğanın liderliğinde yatıyor...Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları! Anahtar yine Erdoğan'ın liderliğinde yatıyor...#Ekonomi
İstanbul metrosunda dehşete düşüren anlar Bu alçağı yakalayınİstanbul metrosunda dehşete düşüren anlar! Bu alçağı yakalayın#Kadıköy
100 yıl yaşamak mümkün mü Süresi mi kalitesi mi100 yıl yaşamak mümkün mü? Süresi mi kalitesi mi?#Teknoloji
Neredeyse 10 kişiden 9u kaçak izliyor Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...Neredeyse 10 kişiden 9'u kaçak izliyor! Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...#Futbol
Beşiktaştan Avrupaya hüzünlü veda Geri dönüş...Beşiktaş'tan Avrupa'ya hüzünlü veda! Geri dönüş...#Şampiyonlar Ligi
Mustafa ile mahkemeliğiz'Mustafa ile mahkemeliğiz'#Emina Jahovic
Cengiz Kurtoğlundan iş insanına bıçaklı saldırıCengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı!#Cengiz Kurtoğlu
Elisabeth Mas ile Tuba Ünsal davalık olmuştu: O biraz crazyElisabeth Mas ile Tuba Ünsal davalık olmuştu: O biraz crazy!#Elisabeth Mas
Dünyayı şaşkına çeviren olay Başbakan seçildi, birkaç saat sonra istifa ettiDünyayı şaşkına çeviren olay! Başbakan seçildi, birkaç saat sonra istifa etti#Magdelana Andersson
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Üç Büyükler'in radarındaki Ömer Erdoğan'dan flaş sözler! 'İstanbul için...'

#Atakaş Hatayspor#Ömer Erdoğan#Süper Lig
Üç Büyüklerin radarındaki Ömer Erdoğandan flaş sözler İstanbul için...
Süleyman Arat

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan'a göre 'Üç Büyük'te çalışmak oyunsal ve psikolojik olarak zor zanaat. Üç Büyükler’in radarındaki teknik direktör Ömer Erdoğan ‘Daha yolun başındayım’ derken, İstanbul’da ve Anadolu’da çalışmanın farklılığına dikkat çekti: ‘Buralarda beş galibiyetten sonra bir mağlubiyet alırsanız çok üzerinize gelinmez ama İstanbul kulübünde tam tersi, eleştiriliyorsunuz.”

Haberin Devamı

Süper Lig’de geçen sezonun sürpriz ekibi Hatayspor, Akintola ve Boupendza gibi iki önemli gol silahını kaybetmesine karşın çizgisini koruduğu gibi 13. hafta itibarıyla ikincilik koltuğunda yer alıyor. Bu başarının mimarı şüphesiz Ömer Erdoğan...

İstanbul’un büyük kulüplerinin hatta Milli Takım’ın ilerleyen dönemler için radarlarına aldığı genç teknik adam basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “İlerleyen dönemler için yol haritası belirlemedim. Hatayspor’da daha yapacak işlerimin olduğuna inanıyorum. Ben bu işin çok başındayım, teknik direktörlükte öğrenecek çok şeyim var” diyen Ömer Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gözden Kaçmasın

Ağaoğlundan hakem açıklaması Yanlış anlaşıldıAğaoğlu'ndan hakem açıklaması! 'Yanlış anlaşıldı'Haberi görüntüle

"KENDİNİZİ GELİŞTİRMENİZ GEREKİYOR"

"İstanbul takımlarındaki sabır, buradaki gibi değil. Burada size çok daha farklı bir çalışma ortamı sunuyor yönetim. Burada üstünüzde bir baskı, beklenti yok ancak İstanbul’da ikincilik ve üçüncülük bile büyük bir başarısızlık olarak görülüyor. ‘Üç büyük’ takımdan birinde gittiğinizde, orada teknik direktörlük yaptığınız zaman yine aynı şekilde büyük takıma göre bir oyun oynattırmanız gerekiyor. Önemli olan orada sergileyeceğiniz duruşunuz. Baskı ile karşı karşıya geldiğiniz zaman nasıl bir tepki vereceksiniz? Bununla birlikte hem psikolojik hem de oyunsal olarak kendinizi geliştirirseniz orada sıkıntı olacağını düşünmüyorum.

"OYUNCU TERCİHİ BANA BIRAKILDI"

Haberin Devamı

Buralarda 5 galibiyetten sonra bir mağlubiyet alırsanız çok üzerinize gelinmez ama. İstanbul kulübünde tam tersi, eleştiriliyorsunuz. Ama zaten oraya giderken, bununla karşı karşıya geleceğinize bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Burada oyuncu tercihleri tamamen bana bırakıldı. 400 oyunculuk portföyümüz var. Onlardan, bizim oyunumuza uyum sağlayacak, bu lige uyum sağlayacak, bu ligin dinamiklerinde başarılı olabilecek oyuncuları tercih ettik. Bu da bizim işimizi kolaylaştırdı. Ama oraya gidince böyle olmayabiliyor. O zaman başka bir problem ile belki istemediğiniz oyuncularla da bu başarıya gitmeniz ve adapte olmanız gerekiyor.”

Üç Büyüklerin radarındaki Ömer Erdoğandan flaş sözler İstanbul için...

"İKİNCİ SIRADA OLMAK BİZİ HAVAYA SOKMAZ"

Haberin Devamı

"Ligdeki ikinciliğimiz bizi havaya sokup hedefimizden saptırmaz. Biz her haftayı yeni bir sınav, yeni bir meydan okuma olarak görüyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anki bulunduğumuz nokta, çok önemli değil. Bir tek önemli tarafı, oyuncularımızın şu an bulunduğumuz noktadan özgüvenli, mutlu olması, camianın durumdan keyif alması.”

"KUNTZ'UN YAPTIĞINI TÜRK YAPABİLİR MİYDİ?"

Milli Takım’da Stefan Kuntz getirildi ve doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bizim kendi ülkemizden bir Türk hoca bunu yapabilir miydi? Yapabilecek hocalarımız da var ama bu konuda özellikle son Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısızlıktan sonra bir değişim gerekiyordu. Stefan hoca inşallah başarılı olur. Ama sonraki dönemlerde de inşallah Türk hocalarına inanılır ve güvenilir.”

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atakaş Hatayspor#Ömer Erdoğan#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinden kötü haber Emre Belözoğlu bile kurtaramadı...

Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinden kötü haber! Emre Belözoğlu bile kurtaramadı...

#Fenerbahçe
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu