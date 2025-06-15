Üç büyükler 77 milyon Euro'luk golcü için sıraya girdi! Süper Lig'in devleri o ismi peşinde...

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Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da devam eden Jhon Duran'ın Türkiye'den bir takıma kiralanmak üzere olduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan'dan Koora Break'in haberine göre; Jhon Duran bu yaz Al Nassr'dan ayrılacak. 21 yaşındaki golcü futbolcu, Türkiye'den bir takıma kiralanacak.

BONSERVİSİNE 77 MİLYON EURO ÖDENDİ

Arabistan ekibi, geride bıraktığımız kış transfer döneminde 77 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan renklerine bağlamıştı.

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Jhon Duran'ın Al-Nassr ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DURAN'IN SAYILARI

Arabistan'da geçirdiği yarım sezonda 18 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu, 12 gol kez fileleri havalandırmayı başardı.