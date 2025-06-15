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Üç büyükler 77 milyon Euro'luk golcü için sıraya girdi! Süper Lig'in devleri o ismi peşinde...

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Üç büyükler 77 milyon Euroluk golcü için sıraya girdi Süper Ligin devleri o ismi peşinde...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 00:56

Sene başında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 77 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transfer edilen Jhon Duran'ın Süper Lig'deki bir kulübe kiralanmak üzere olduğu iddia edildi.

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Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da devam eden Jhon Duran'ın Türkiye'den bir takıma kiralanmak üzere olduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan'dan Koora Break'in haberine göre; Jhon Duran bu yaz Al Nassr'dan ayrılacak. 21 yaşındaki golcü futbolcu, Türkiye'den bir takıma kiralanacak.

BONSERVİSİNE 77 MİLYON EURO ÖDENDİ

Arabistan ekibi, geride bıraktığımız kış transfer döneminde 77 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan renklerine bağlamıştı.

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PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Jhon Duran'ın Al-Nassr ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DURAN'IN SAYILARI

Arabistan'da geçirdiği yarım sezonda 18 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu, 12 gol kez fileleri havalandırmayı başardı.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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