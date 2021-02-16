Ubisoft’un yeni Star Wars oyunu geliştirme aşamasında

Ubisoft’un altında çalışan oyun geliştirme şirketi Massive Entertainment, bir sonraki Star Wars oyunu üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte tarihte ilk defa EA dışında bir şirketin bir Star Wars oyunu üzerinde çalışacak. 2013’te imzalanın 10 yıllık anlaşmanın üstünden 8 sene geçmişken EA, Star Wars oyunlarından 3 milyar doları aşkın kâr etti. Bu yüzden Star Wars ile olan ortaklığın EA için nispeten başarılı geçiyor olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ubisoft’un Finans Direktörü Fredrick Duguet, Ubisoft’un geliştirme aşamasının başlarında olan bir sonraki projesini açıkladı ve bu projenin kendileri için inanılmaz bir fırsat olduğunu belirtti. Star Wars’ın ekipleri için hem inovasyon açısından hem de sınırlarını zorlamak açısından harika bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Duguet açıklamasında şöyle konuştu:

“Star Wars evreninin kalıcı birer parçası olacak yeni dünyalar, karakterler ve hikâyeler inşa etmek bizim için inanılmaz bir fırsat. Daha önce geliştirilen yapımlardan tamamen farklı, orijinal bir Star Wars deneyimi yaratmak için Ubisoft Massive stüdyomuzun Lucasfilm Games ile yakın bir şekilde çalışacak olmasını sağlamaktan dolayı heyecan duyuyoruz.”

Yapılan açıklamaya göre yeni Star Wars oyunu, The Division serisinin geliştirildiği oyun motoru olan Snowdrop ile geliştirilecek. Bu da gelecek oyunun The Division'a benzer RPG looter ve nişancı mekaniklere sahip olabileceğin mesajını veriyor.

EA, 2023 senesine kadar Star Wars’ın haklarını elinde bulunduruyor.