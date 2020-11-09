Ubisoft, transfobik gazeteciyi oyunundan çıkarıyor

Oyunda, teknolojinin ele geçirdiği bir dünya hakkında bilgi ve eğitim materyali sağlayan birkaç podcast yer alıyor. Ancak bu podcastlerden ikisinin yerine yenileri getirilecek. Oyunda İngiliz gazeteci Helen Lewis’e ait podcastler, önceden yaptığı tartışmalı açıklamalar sebebiyle Watch Dogs: Legion oyunundan kaldırılacak.

Bu olayın Lewis’in transseksüellerle ilgili yaptığı açıklamalardan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Lewis’in geçmişte bu grubun haklarının genişletilmesine açık olarak karşı çıktığı biliniyor. Bu durum ise insanların istediği gibi biri olabildikleri Watch Dogs: Legion dünyasıyla ters düşüyor. İngiliz gazetecinin belli bir grubu kesin bir şekilde dışlayan tutumu ise istismar, ırkçılık, cinsiyetçilik ve cinsel istismarla adını duyuran bir şirket olsa da Ubisoft tarafından kabul edilemez bulundu. Aynı şekilde bu durum oyuncular tarafında da rahatsızlık yarattı.

Ubisoft ise açıklamasında şirketin ve Watch Dogs: Legion'un gazeteci Lewis ile aynı görüşleri paylaşmadığını yineledi. Ayrıca oyunun geliştirme ve podcastlerin kaydı sırasında Lewsi’in bu açıklamalarından haberleri olmadığını da belirtti. Oyunda gazetecinin seslendirdiği podcast her ne kadar konudan bağımsız olsa da şirket yine de Lewis’in oyunda yer almasının imajını zedeleyebileceğini düşünmüş olsa gerek. Ubisoft ilerleyen zamanlarda gelecek güncellemede Lewis’e ait podcastlerin değiştirileceğini açıkladı. Gelecekte buna benzer olayların yaşanmaması için ise birlikte çalışacakları insanların geçmişini daha sıkı araştıracaklarını söylediler.

Ubisoft, şirketin imajını zedeleyecek ve 10 Kasım’da çıkacak Assassin’s Creed Valhalla’nın satışlarını olumsuz etkileyebilecek her şeye dikkat ediyor gibi görünüyor. Lewis ile ilgili alınan bu hızlı önlem yeni çıkacak oyunun satışlarını etkilememsi için bir çalışma mı yoksa geçmişte firmanın isminin pek çok istismar ve cinsiyetçilik başlıklı haberde geçmesiyle oluşan imajı da düzeltmek için mi daha geniş bir zaman zarfında anlaşılabilecek bir konu.