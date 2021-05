Ubisoft, offline bir Six Invitational için onay aldı

Açıklamaya göre, 11 Mayıs’ta başlayacak olan bu etkinlik, sıkı sağlık önlemleri altında ve seyircisiz bir şekilde gerçekleşecek. Ubisoft ayrıca, Six Invitational’a hak kazanan altı Brezilya ekibinin de ülkeye girmesine izin verildiğini açıkladı. Fakat Wildcard Gaming ne yazık ki bu turnuvaya katılım sağlayamayacak. Organizasyonun yaptığı açıklamaya göre Avustralya hükümeti ekibin ülkeden çıkma talebini reddetti. Wildcard takımı bunun sonucu olarak, 3.000.000 $’lık ödül havuzunun yüzde birini alacak. Bu da yarışmada 19. - 20. olmakla eşdeğer.

Güvenlik gerekliliklerine uymak için istenenler arasında, uçuştan en fazla 36 saat öncesine ait bir negatif PCR testi, Fransa’ya varışta antijenik test ardından 10 günlük sıkı bir karantina bulunuyor.

Turnuva organizasyonu maç sayısını arttırmak ve playoff öncesi en doğru sıralamayı sağlayabilmek adına etkinliğin turnuva formatını buna uygun olacak şekilde güncelledi. The Six Invitational 2021 için iki gruba ayrılan 19 takımın kendi aralarında oynadığı maçlarla birlikte her iki gruptan da en iyi 8 takım playofflara ilerleyecek. Grup aşamasında dört bölge arasında toplamda 81 maç oynanacak.