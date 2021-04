Ubisoft, eski oyunlar için çevrimiçi sunucuları kalıcı olarak kapatıyor

Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier, Rainbow Six Lockdown, Rainbow Six Vegas ve Rainbow Six Vegas 2 gibi oyunları için çevrimiçi sunucular, bu yılın ilerleyen günlerinde PC, PlayStation ve Xbox platformlarında çevrimdışı duruma getirilecek. Çevrimiçi sunucular kaldırıldıktan sonra oyuncular çevrimdışı olarak tek kişilik oyun oynamaya devam edebilecek.

Bilgisayar için çevrimdışı duruma getirilen diğer oyunlar ise şöyle: Assassin’s Creed 2, Prince of Persia: Forgotten Sands, Far Cry 2, Anno 1404, Might & Magic – Clash of Heroes, Splinter Cell Conviction, The Settlers 7, and Might & Magic X – Legacy. Bu oyunlar için de adı geçen diğer oyunlar gibi 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren çevrimiçi servisler kaldırılacak. Ancak yine oyunların solo modları kalacak.

Listedeki bazı oyunların zaten çevrimiçi modu olmamasına rağmen bu noktada oyunda ULC ile kilidi açılabilen içeriklere erişim kalkmış olacak. Bununla birlikte internet erişimi isteyen diğer özellikler de kullanılabilirliğini yitirecek.