×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

U23 Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu!

Güncelleme Tarihi:

#Güreş#Milli Takım#Arnavutluk
U23 Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 23:48

U23 Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Güreş Milli Takımı şampiyon oldu.

Haberin Devamı

Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen ve U23 Kadın Güreş Milli Takımı'nın tarihte ilk kez aynı anda 3 altın madalya kazanarak tarih yazdığı U23 Avrupa Şampiyonası’nda kupalar sahiplerini buldu ve U23 Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonada 3 altın ve 3 bronz madalya ile toplamda 6 madalya kazanan milliler 144 puan toplayarak Avrupa şampiyonu olurken, Ukrayna 127 puanla Avrupa ikincisi, Polonya ise 93 puanla Avrupa üçüncüsü oldu.

Ay-yıldızlılarda madalya alan sporcular şöyle:

Altın madalya
Tuba Demir (55 kg)
Nesrin Baş (68 kg)
Elmira Yasin (76 kg)

Bronz madalya
Ebru Dağbaşı (59 kg)
Selvi İlyasoğlu (62 kg)
Haticenur Sarı (72 kg)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güreş#Milli Takım#Arnavutluk

BAKMADAN GEÇME!