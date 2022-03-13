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U23 Güreş Milli Takımından tarihi başarı

#U23 Avrupa Güreş Şampiyonası#Bulgaristan#Güreş
U23 Güreş Milli Takımından tarihi başarı

Bulgaristan’da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye madalyalara adeta ambargo koydu ve tarihi başarılara imza attı. Milliler, 20 madalya ile hem en çok kürsüye çıktığı turnuvayı tamamladı hem de 3 ayrı kategoride ilk kez Avrupa’da ilk 3 arasına girdi.

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Plovdiv şehrinde düzenlenen ve 27 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonayı Türkiye 4 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalya ile tamamladı. Böylece Türkiye, kazandığı 20 madalya ile U23 Avrupa Şampiyonasında en fazla madalya kazandığı turnuvaya imza attı. Milliler, bundan önce en fazla madalyayı, 2018’de düzenlenen şampiyonada 17 kez kürsüye çıkarak yaşamıştı. Öte yandan Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu, erkekler grekoromen ve serbest stilde de Avrupa ikincisi olarak tarihinde ilk kez üç kategoride de Avrupa’da ilk 3’e girmeyi başardı.

BAŞKAN ŞEREF EROĞLU’NDAN KUTLAMA

Turnuvada ay-yıldızlı formayı başarı ile temsil eden bütün sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Çok mutluyuz, artık geleceğe daha da güvenle bakıyoruz. Gençlerimiz her anlamda tarih yazdılar. Emeğe geçenleri yürekten kutluyorum. Bundan sonra da bir olarak, el ele vererek, çok çalışarak tarih yazmaya devam edeceğiz. Durmak yok! Her şey ata sporumuz için” diye konuştu.

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#U23 Avrupa Güreş Şampiyonası#Bulgaristan#Güreş

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