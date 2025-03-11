Milli sporculardan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 2 altın madalya!

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Milli güreşçi Tuba Demir, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 55 kilogramda altın madalya kazandı. Arnavutluk’un Tiran kentinde 8-14 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası’nda, kadınlar 55 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Tuba Demir, finalde çekişmeli bir mücadelenin ardından Moldovalı Mihaela Samoil’i 7-0 yenerek altın madalya kazandı. Öte yandan 59 kilogramda mücadele eden milli sporcu Ebru Dağbaşı, Bağımsız Sporcu Evgeniia Ogorodnikova’yı 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bir altın madalya da Nesrin Baş'tan

Milli güreşçi Nesrin Baş, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 68 kilogram finalinde Ukraynalı rakibi Manolya Skobelska’yı 6-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Arnavutluk’un Tiran kentinde 8-14 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar 68 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, finalde çekişmeli bir mücadelenin ardından Ukraynalı rakibi Manolya Skobelska’yı 6-2 yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

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