U20 Milli Takım, Çekya ile yenişemedi

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20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig ikinci maçında Kromeriz'de karşılaştığı Çekya ile 0-0 berabere kaldı. Milliler bu sonuçla puanını 2'ye yükseltti. Çekya ise ilk puanını aldı.

Stat: SK Hanacka Slavia Kromeriz

Hakemler: Petr Dorusak, Petr Caletka, Lukas Lakomy, Jan Martinak

Çekya: Jan Koutny, Matej Zachoval (Eric Hunal dk. 64), Adam Dohnalek, Samuel Grygar, Jan Buryan (Michal Malek dk. 75), Lukas Masek (Simon Polasek dk. 75), Stepan Misek (Radek Siler dk. 75), Tomas Kral (Lucas Kubr dk. 64), Daniel Toula (Stepan Beran dk. 46), Matej Hadas, Alexandr Buzek (David Planka dk. 64)

Türkiye: Deniz Ertaş, Ali Turap Bülbül (Muhlis Dağaşan dk. 64), Furkan Demir (Umut Erdem dk. 64), Mehmet Kaya (Ali Yılmaz Şahin dk. 64), Emirhan Başyiğit, Yusuf Sertkaya, Baran Ali Gezek (Ahmet Karademir dk. 80), Salih Malkoçoğlu (Ayman Emran Gulasi dk. 46), Engin Efe Poyraz Yıldırım, Emir Bars, Arda Çolak (İlkan Sever dk. 64)