×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

U20 Milli Takım, Çekya ile yenişemedi

Güncelleme Tarihi:

#U20 Elit Lig#U20 Milli Takım#Çekya
U20 Milli Takım, Çekya ile yenişemedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 23:06

U20 Milli Takım, Elit Lig ikinci maçında Çekya ile golsüz berabere kaldı.

Haberin Devamı

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig ikinci maçında Kromeriz'de karşılaştığı Çekya ile 0-0 berabere kaldı. Milliler bu sonuçla puanını 2'ye yükseltti. Çekya ise ilk puanını aldı.

Stat: SK Hanacka Slavia Kromeriz
Hakemler: Petr Dorusak, Petr Caletka, Lukas Lakomy, Jan Martinak
Çekya: Jan Koutny, Matej Zachoval (Eric Hunal dk. 64), Adam Dohnalek, Samuel Grygar, Jan Buryan (Michal Malek dk. 75), Lukas Masek (Simon Polasek dk. 75), Stepan Misek (Radek Siler dk. 75), Tomas Kral (Lucas Kubr dk. 64), Daniel Toula (Stepan Beran dk. 46), Matej Hadas, Alexandr Buzek (David Planka dk. 64)
Türkiye: Deniz Ertaş, Ali Turap Bülbül (Muhlis Dağaşan dk. 64), Furkan Demir (Umut Erdem dk. 64), Mehmet Kaya (Ali Yılmaz Şahin dk. 64), Emirhan Başyiğit, Yusuf Sertkaya, Baran Ali Gezek (Ahmet Karademir dk. 80), Salih Malkoçoğlu (Ayman Emran Gulasi dk. 46), Engin Efe Poyraz Yıldırım, Emir Bars, Arda Çolak (İlkan Sever dk. 64)

Haberle ilgili daha fazlası:
#U20 Elit Lig#U20 Milli Takım#Çekya

BAKMADAN GEÇME!