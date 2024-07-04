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U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı 10 yıl aradan sonra yeniden Avrupa şampiyonu

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#Güreş#U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı#Sporanasayfa
U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı 10 yıl aradan sonra yeniden Avrupa şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 00:03

Sırbistan’da 1-7 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı 123 puan toplayarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli takım toplamda 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

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U20 Avrupa Şampiyonası’nda Grekoromen Güreş Milli Takımı, 10 yıl aradan sonra yeniden zirvede yer aldı. 116 puanla Gürcistan ikinci sırada yer alırken, 93 puanla Azerbaycan ise üçüncü sırada yerini aldı.
Sırbistan’da, 1-7 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda, grekoromen stil 82 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Alperen Berber, Azerbaycanlı rakibi İsmayil Rzayev’i 8-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Grekoromen stil 130 kilogramda Cemal Yusuf Bakır ise Gürcü rakibi Saba Chilasvili’ye mağlup olarak gümüş madalyayı boynuna taktı. Grekoromen stil 72 kilogramda Muhammed Ali Göçmen de, Litvanyalı Rokas Cepauskas’a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Şervan Çınar ve Servet Angi'den bronz madalya

U20 Avrupa Şampiyonası’nda, serbest stil 55 kiloda Şervan Çınar, Azerbaycanlı rakibi Rahim Hasanov’u 8-0 yenerek bronz madalyanın sahibi olurken, grekoromen stil 60 kilogramda Servet Angi, Macar rakibi Edmond Domokos’u 9-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya elde etti.

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#Güreş#U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı#Sporanasayfa

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