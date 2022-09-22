U19 Milli Takımımıza üç gol atan Leon Elshan şu anda kulüpsüz

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U19 Milli Takımımız, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldı. Bulgaristan'da Albena 1 Stadyumu'nda oynanan ve İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi'nin yönettiği karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini 23.dakikada Burak İnce, 38.dakikada Sami Satılmış, 62.dakikada penaltıdan Başar Önal ve 76.dakikada Ayberk Karapo atarken, Lüksemburg'un gollerini 4, 13 ve 68.dakikalarda Leon Elshan ve 73.dakikada penaltıdan James Alves Rodrigues kaydetti.

U19 Milli Takımımız eleme turundaki bir sonraki maçını 24 Eylül Cumartesi günü Azerbaycan ile oynayacak.

13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan Portekiz, 2023 bahar aylarında Elit Tur'da yer alacak. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Malta, 2023 yazında finallerde karşı karşıya gelecek.

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Ev sahibi Malta, 2023 yazındaki finallere doğrudan katılacak. Finaller, 3-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finallerine 2024 yılında Kuzey İrlanda ve 2025 yılında Romanya ev sahipliği yapacak.

Kulübü bulunmuyor

Fanatik'te yer alan habere göre; Millilerimize zor anlar çıkartan ve maçta hat-trick yapan 18 yaşındaki Kosova asıllı forvet Leon Elshan'ın şu anda kulübü bulunmuyor.

Kariyerine Ettelbrück altyapısında başlayan genç futbolcu Düdelingen, Nürnberg ve ve son olarak da Hollanda ekiplerinden Roda'nın altyapılarında forma giydi. Genç futbolcunun UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda gösterdiği performansın ardından yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu oldu.

Sol ayağını iyi bir şekilde kullanan Leon Elshan gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.