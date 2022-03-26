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U19 Milli Takımı, İsrail’e 3-1 mağlup oldu

#Milli Takım#İsrail#Avrupa Şampiyonası
U19 Milli Takımı, İsrail’e 3-1 mağlup oldu

U19 Milli Takımımız, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında karşılaştığı İsrail’e 3-1 mağlup oldu.

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 ETO Park Stadion’da oynanan maçta İsrail’e galibiyeti getiren golleri 32 ve 35’inci dakikalarda Dor Turgeman ile 66’ncı dakikada Shon Edri kaydetti. Ay-yıldızlıların karşılaşmadaki tek golü ise 42’nci dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz’dan geldi.

Milliler, Elit Tur’daki son maçını 29 Mart Salı günü saat 19.00’da Macaristan ile oynayacak.

STAT: ETO Park Stadion

HAKEMLER: Mohammed Al-emara, Juuso Mantere, Péter Garai, Márton Rúsz

TÜRKİYE: Osman Ertuğrul Çetin - Seyhan Yiğit, Abdullah Şahindere, Ahmetcan Kaplan (Dk. 20 Çağan Kayra Erciyas), Kazımcan Karataş, Tuğbey Akgün (Dk. 62 Burak İnce), Bartuğ Elmaz, Ömer Faruk Beyaz, Yiğit Emre Çeltik (Dk. 46 Emre Demir), Veysel Sönmezsoy (Dk. 46 Eren Aydın), Metehan Altunbaş

İSRAİL: Lior Gliklich - Ilay Feingold, Maor Yesilirmak (Dk.78 Tomer Ilay), Or Israelov, Roy Revivo, Ilay Madmon, Tal Archel (Dk.60 Shon Edri), Gorno Markovich (Dk.60 Ahmad İbrahim), Oscar Gloukh, Ariel Lugassy (Dk.72 Omer Senior), Dor Turgeman (Dk.72 Noam Muche)

GOLLER: Dk. 42 (P) Bartuğ Elmaz (Türkiye) - Dk. 32 ve Dk. 35 Dor Turgeman, Dk. 66 Shon Edri (İsrail)

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#Milli Takım#İsrail#Avrupa Şampiyonası

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