U19 Milli Takım oyuncusu Emre Uzun'un hedefi Avrupa'ya gitmek! "Biz de oralara gitmek istiyoruz..."

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Kuzey İrlanda'da 15-28 Temmuz'da düzenlenecek organizasyonda Fransa, İspanya ve Danimarka'yla gruptan çıkma mücadelesi vereceklerini söyleyen Emre Uzun, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurguladı.

Kuzey İrlanda'ya gruptan çıkmak için değil kupayı kazanmak için gideceklerini dile getiren Emre, "Bir önceki turda rakiplerimiz zordu ama biz zor gruptan çıkmayı seviyoruz. Rakiplerimize başarılar diliyoruz ama biz gruptan çıkacağız. İnşallah kupayı alacağız." ifadelerini kullandı.



- "Arda'yı, Kenan'ı oralarda (Avrupa'da) görünce gururlanıyoruz"



Milli takımda birlikte forma giydiği takım arkadaşlarından Arda Güler'in Real Madrid'de, Kenan Yıldız'ın Juventus'ta oynamasının gurur verici olduğunu söyleyen Emre Uzun, şöyle devam etti:

"Arda'yı ve Kenan'ı oralarda görünce gururlanıyoruz. Biz de oralara gitmek istiyoruz. Çok çalışıyoruz bunun için. Hepimiz Avrupa'ya gidecek kalitedeyiz ve yavaş yavaş gideceğiz. Hedeflerimiz var. Kendi hedefim öncelikle A Milli Takım formasını giymek, sonrasında Avrupa'nın en iyi takımlarında oynamak, orada başarılı olmak."

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Örnek aldığı futbolcunun milli takımdan arkadaşı Arda Güler olduğunu da aktaran Emre Uzun, şunları söyledi:



"Benim örnek aldığım isim Türkiye'den Arda Güler. Tüm takım olarak arkadaşımızı örnek alıyoruz, Hakan Çalhanoğlu'nu örnek alıyoruz. Hepimiz hepsinden bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Arda Güler bizim yakın arkadaşımız. Burada birlikte oynuyorduk ve onun gibi olmak istiyoruz. Yavaş yavaş biz de Avrupa'ya adım atacağız."

Emre Uzun, son olarak çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım'a başarılar dileyerek "İnşallah kupayı bize getirirler." dedi.