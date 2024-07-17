U19 Milli Futbol Takımı, Fransa'ya kaybetti

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Belfast'ta Seaview Stadyumu'da oynanan mücadelede Milli Takım'ın golünü 5. dakikada Yiğit Fidan atarken, Fransa'nın gollerini 65. dakikada Lucas Michal ve 86. dakikada penaltıdan Jeremy Jacquet kaydetti.

Karşılaşmayı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, Genç Milli Takım Antrenörü Erdal Güneş ve T.C. Edinburg Başkonsolos Vekili Demet Kayaoğlu tribünden takip etti.

U19 Milli Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu ikinci maçında 19 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak.