×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

U19 Milli Futbol Takımı, Fransa'ya kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#U19 Milli Futbol Takımı#Fransa
U19 Milli Futbol Takımı, Fransaya kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 01:56

2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu ilk maçında U19 Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 2-1 yenildi.

Haberin Devamı

Belfast'ta Seaview Stadyumu'da oynanan mücadelede Milli Takım'ın golünü 5. dakikada Yiğit Fidan atarken, Fransa'nın gollerini 65. dakikada Lucas Michal ve 86. dakikada penaltıdan Jeremy Jacquet kaydetti.

Karşılaşmayı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, Genç Milli Takım Antrenörü Erdal Güneş ve T.C. Edinburg Başkonsolos Vekili Demet Kayaoğlu tribünden takip etti.
U19 Milli Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu ikinci maçında 19 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#U19 Milli Futbol Takımı#Fransa

BAKMADAN GEÇME!