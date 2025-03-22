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U19 Millî Takımımız, lider İngiltere'den puan aldı!

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#Milli Takım#Türkiye#İngiltere
U19 Millî Takımımız, lider İngiltereden puan aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 21:41

UEFA 19 Yaş Altı Elit Tur 7. grup ikinci maçında 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İngiltere ile 0-0 berabere kaldı.

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Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 19 Yaş Altı Elit Tur 7. grup ikinci maçında İngiltere ile 0-0 berabere kaldı.

Milliler, Galler'deki organizasyonda Deeside College Stadyumu'nda İngiltere ile karşı karşıya geldi. Müsabakada gol sesi çıkmadı.

Ay-yıldızlılar gruptaki son maçında 25 Mart Salı günü Galler ile Rhyl kentindeki Belle Vue Stadı'nda karşılaşacak.

Grupta 2 puanla ikinci sırada bulunan Türkiye, grubunu birinci bitirmesi halinde 13-26 Temmuz tarihlerinde Romanya'nın ev sahipliğinde oynanacak 2025 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

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#Milli Takım#Türkiye#İngiltere

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