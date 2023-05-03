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U19 Elit A Ligiâ€™nde ÅŸampiyon BaÅŸakÅŸehir

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#BaÅŸakÅŸehir#Elit Ligi#Galatasaray
U19 Elit A Ligiâ€™nde ÅŸampiyon BaÅŸakÅŸehir
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 03, 2023 22:45

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonuâ€™nun bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸi U19 Elit A Ligi final maÃ§Ä±nda, BaÅŸakÅŸehir ile Galatasaray kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. PenaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sonunda Galatasarayâ€™Ä± 7-6 maÄŸlup eden BaÅŸakÅŸehir, U19 Elit A Ligiâ€™nde ÅŸampiyon oldu.Â

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D-Smart ekranlarÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlanan final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ± BaÅŸakÅŸehirâ€™in 18inci dakikada Berkay AydoÄŸmuÅŸ ile bulduÄŸu golleÂ 1-0 sona erdi.

Final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ataklarla devam ederken, 73â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Galatasaray, Baran DemiroÄŸlu ile penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±ndan yararlanamadÄ±. 84â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Baran DemiroÄŸlu yakaladÄ±ÄŸÄ± fÄ±rsatÄ± bu kez gole Ã§evirerek skora dengeyi getirdi ve final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n 90 dakikasÄ± bu skorla tamamlandÄ±.

Normal sÃ¼resi 1-1 eÅŸitlikle sona eren karÅŸÄ±laÅŸmada penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± 7-6 Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle tamamlayan BaÅŸakÅŸehir, U19 Elit A Ligini ÅŸampiyon olarak tamamlandÄ±.

U19 Elit A Ligiâ€™nin en iyi teknik direktÃ¶r Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ BaÅŸakÅŸehir Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Engin Ã‡alÄ±ÅŸÄ±r alÄ±rken, en iyi kaleci Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ yine BaÅŸakÅŸehirâ€™den Deniz Dilmen aldÄ±. TurnuvanÄ±n gol kralÄ± ise BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giyen Semih KÄ±lÄ±Ã§soy oldu. En iyi oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼ ise GalatasaraylÄ± Emirhan KayarÄ±n oldu.

3â€™ÃœNCÃœ ALTINORDU OLDU

U19 Elit A Liginde 3â€™Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±, saat 15:00de AltÄ±nordu ve BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynandÄ±. Normal sÃ¼resi 2-2 biten ve penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu rakibini 7-6 maÄŸlup eden AltÄ±nordu, U19 Elit A Ligini 3Ã¼ncÃ¼ olarak tamamladÄ±.

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