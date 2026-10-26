Günün ilk derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti!

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Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde iki takımın 19 yaş altı takımları U19 PAF Ligi'nde karşı karşıya geldi.

Bolluca Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 galip tamamladı.

Fenerbahçe'nin tek golü 22. dakikada Çağrı Hakan Balta'dan gelirken, Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Doruk Özsaraç (kendi kalesine), 71. dakikada Dağhan Kahraman ve 77. dakikada Oğulcan Yançel kaydetti.

Fenerbahçe'de Çağrı Hakan Balta 50. dakikada kazanılan bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 19'a yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıradaki yerini korudu. 13 puanda kalan Fenerbahçe ise maç fazlasıyla 7. sırada yer aldı.