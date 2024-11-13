U18 Milli Takımımız, Fransa'yı devirdi

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Sapanca Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yunus Aytekin Atabek yönetirken, yardımcılıklarını Ömer Faruk Şahin ve Furkan Köknar yaptı.

Milli takım karşılaşmaya Kerem Matışlı, Deniz Emre Ofli, Arda Ünyay, Arda Vurucu, Ege Araç, Berkay Aslan, Özder Özcan, Hasan Hüseyin Bulut, Metin Şen, Hüseyin Maldar ve Battal Ömer Duldar 11'iyle başladı.

Fransa ise sahaya Jules Stawiecki, Lliesse Salhi, Axel Tape, Mathys Angely, Enzo Sternal, İbrahim Mbaye, İbrahim Yayiya Kante, Yoann Chauvin, Nadir El Jamali, Enzo Molebe ve Ramses Imbondo 11'iyle çıktı.

Milli takım, 50. dakikada Berkay Aslan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde iki takım da gol atamayınca karşılaşma bu skorla bitti.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sapanca'da 19 Kasım Salı günü de Hollanda ile hazırlık maçı yapacak.

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U18 Milli Takımımızın kadrosu

Kaleciler: Mehmet Akif Özçelik (1. FSV Mainz 05), Kerem Matışlı (Bursaspor)

Defans: Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK), Deniz Emre Ofli (FC Bayern München), Arda Can Oruç (FC Schalke 04), Hüseyin Maldar (İkas Eyüpspor), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Mustafa Özbay (Net Global Sivasspor), Arda Vurucu (Stromsgodset IF), Arda Öztürk (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Hasan Talha Ayyıldız (AFC Ajax), Berkay Aslan (FC Augsburg), Battal Ömer Duldar (FC Twente), Bora Yağız Aydın (Fenerbahçe A.Ş.), Ege Araç (Galatasaray A.Ş.), Metin Şen (Karlsruher SC), Hasan Hüseyin Bulut (OH Leuven), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor A.Ş.), Emre Erdoğan (TSV 1860 Münih)

Forvet: Özder Özcan (ADO Den Haag), Ahmet Sami Bircan (Beşiktaş A.Ş.)

Teknik Direktör: Uğur İnceman