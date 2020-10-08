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Haber Giriş: 08.10.2020 - 20:09 | Son Güncelleme:

U17 Voleybol Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda finalde!

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U17 Voleybol Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda finalde!
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17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.

1. Grup'taki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıktı.

Türkiye, yarın TSİ 20.00'de Rusya ile İtalya arasındaki yarı final maçının kazananı ile şampiyonluk maçına çıkacak. Sırbistan ise aynı karşılaşmanın kaybedeni ile üçüncülük maçı oynayacak.

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