U17 Milli Takımı, B Ligi'ne düştü!

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İsviçre'de Sportpark Bergholz'daki mücadelede ay-yıldızlı takım, İsveç ile karşılaştı.

Milli takım, karşılaşmadan 4-0 yenilgiyle ayrılırken İsveç'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Love Arrhov, 44. dakikada Rasmus Bergkvall, 89. dakikada Charlie Pavey ve 90+2. dakikada Milian Öberg kaydetti.

Grubun diğer maçında Çekya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Çekya, mayıs ayında Arnavutluk'ta oynanacak UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlılar ise oynadığı üç müsabakada 1 puan toplayarak grubunu dördüncü bitirdi ve B Ligi'ne düştü.