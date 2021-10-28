U17 Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şebnem katledildi, Türkiye yandı Katili kendini böyle savunduŞebnem katledildi, Türkiye yandı! Katili kendini böyle savundu#Şebnem Şirin
Ve korkunç iddia gerçek çıktı... En yetkili isim itiraf ettiVe korkunç iddia gerçek çıktı... En yetkili isim itiraf etti!#Çin
Karar açıklandı ve suçlu bulundu Meğer o sebep olmuş, mahkum edilecek...Karar açıklandı ve suçlu bulundu! Meğer o sebep olmuş, mahkum edilecek...#Emiliano Sala
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... İstanbul için yeni müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... İstanbul için yeni müjde#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sosyal medyada muz yeme görüntüleri infial yaratmıştı 11 Suriyeli gözaltındaSosyal medyada 'muz yeme' görüntüleri infial yaratmıştı! 11 Suriyeli gözaltında#İstanbul
Squid Game alarmı Tulumlar bir bir ortaya çıkınca, yasak geldi Squid Game alarmı! Tulumlar bir bir ortaya çıkınca, yasak geldi#Squid Game
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı: 15 Ekim 2021 itibarıyla...Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı: 15 Ekim 2021 itibarıyla...#Şahap Kavcıoğlu
BMde dinozor şoku Liderlere seslendiBM'de dinozor şoku! Liderlere seslendi#BM Genel Kurulu
Dizilerden etkilenip bunu da yaptılar İlginç talepDizilerden etkilenip bunu da yaptılar! İlginç talep#Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda şoke oldu: 20 dakika bekledi...Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da şoke oldu: 20 dakika bekledi...#Taksi
Hande Erçelden 3 milyonluk pozlarHande Erçel'den 3 milyonluk pozlar#Hande Erçel
Prenses Charlene ile Prens Albert boşanıyor mu Son kararı açıkladıPrenses Charlene ile Prens Albert boşanıyor mu? Son kararı açıkladı#Prens Albert
Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mıDeğişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'#Sağlık
Çok konuşulan anlaşma Ilıcalının ödeyeceği rakam...Çok konuşulan anlaşma! Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam...#Acun Ilıcalı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

U17 Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

#Milli Takım#U17 Milli Takım#TFF
U17 Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

 Almanya ile 12-15 Kasım tarihlerinde deplasmanda iki hazırlık maçı yapacak 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hannover şehrinde oynanacak karşılaşmalar için aday kadroya davet edilen oyuncular 5 Kasım Cuma günü saat 17.00'de Antalya Manavgat'taki Xanthe Otel'de toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor)

Defans: Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Hamza Baran Arıkan (Bursaspor), Arda Kırgıl (Altınordu), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), İzzet Ali Erdal (1.FSV Mainz 05), Arda Deniz Yavaş (Galatasaray), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Berkay Yılmaz (SC Freiburg)

Orta Saha: Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Arda Güler (Fenerbahçe), Emirhan Kayar (Galatasaray), Emir Bars (PSV Eindhoven), Ali Eren Ersungur (TSG 1899 Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Kenan Yıldız (FC Bayern München)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#U17 Milli Takım#TFF

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi