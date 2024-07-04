U17 Erkek Basketbol Milli Takımı çeyrek finalde!

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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turu maçında Almanya'yı 81-54 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi.
U17 Basketbol Milli Takımımız, çeyrek finalde İspanya'yla karşılaşacak. Müsabaka, 5 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.
İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Son 16 turu müsabakalarında rakiplerine üstün kuran Türkiye, Porto Riko, Litvanya, ABD, İspanya, Yeni Zelanda, İtalya ve Kanada çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde İspanya-Türkiye, Litvanya-Yeni Zelanda, ABD-Kanada ve Porto Riko-İtalya karşılaşmaları oynanacak. Çeyrek final ve klasman (9-16) maçları 5 Temmuz Cuma günü yapılacak.
Turnuvada oynanan son 16 turu müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Porto Riko-Fransa: 91-84
Litvanya-Çin: 76-70
Filipinler-ABD: 45-141
İspanya-Gine: 77-55
Yeni Zelanda-Mısır: 85-64
İtalya-Avustralya: 95-91
Arjantin-Kanada: 71-77
Türkiye-Almanya: 81-54
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Alan dos Santos (Brezilya), Nicolas Fernandes (Avustralya), Fernando Leite (Brezilya)
Türkiye: Rrezon Elezay 2, Mete Paçacı 2, Mert Kocagözoğlu 13, Yavuz Selim Kara 4, Kaan Onat 17, Anıl Alyanak, Cengiz Coşkun 8, Atahan Akbaş 3, Derin Can Üstün 18, Aldin Türkoğlu 10, Emirhan Serbest 2, Ahmet Arda Aydın 2
Almanya: Baumer 4, Duru 11, Kayser 3, Crnjac 7, Lastring, Murray 1, Reinhart 2, Stojic 9, Scheffs 5, Sokolov 4, Bennefeld 5, Bruggemann 3
1. Periyot: 22-9
Devre: 39-21
3. Periyot: 56-37