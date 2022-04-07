Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

U17 derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu! Galatasaray ilk kez yenildi

#Fenerbahçe#Galatasaray#U17 Elit Gelişim Ligi
U17 derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu Galatasaray ilk kez yenildi

U17 Elit Gelişim Ligi'nda bugün derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, rakibini Florya'da mağlup etmeyi başardı. Yenilgisiz lider konumda olan Sarı-kırmızılı takım ilk kez maç kaybetti.

Haberin Devamı

U17 Elit Gelişim Ligi maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeoynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-lacivertli takmımın gollerini Ethem Vardar ve Ahmet Nejat Aydın atarken Galatasaray'ın tek sayısını Ali Turapo Bülbül kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 44 puanla 1. Grupta liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 19 puana yükseldi.

Galatasaray U17 ilk kez yenildi

Galatasaray U17 takımı, U17 Elit Gelişim Ligi 1. Grup'ta bu maça kadar çıktığı 16 maçta 14 galibiyet alıp yalnızca 2 kez berabere kalmıştı. Fenerbahçe, rakibine ilk yenilgisini tattırdı. Galatasaray U17 takımı, önceki 3 maçta Fenerbahçe'yi sırasıyla 0-3, 3-0 ve 5-0 mağlup etmişti.

U17 derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu Galatasaray ilk kez yenildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#U17 Elit Gelişim Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın