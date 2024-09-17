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U16 Milli Takımı, Dörtlü Turnuva'da şampiyon oldu

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#Milli Takım#U16 Milli Takım#Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
U16 Milli Takımı, Dörtlü Turnuvada şampiyon oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 13:07

U16 Milli Takımı, Kayseri'de düzenlenen dörtlü turnuva ikinci maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sahalarında oynanan mücadelede Milli Takımın gollerini 22 ile 45. dakikalarda Mustafa Duru, 37. dakikada Adnan Efe Fettahoğlu ve 48. dakikada Hasan Mert Tuncel atarken, Danimarka'nın gollerini 11. dakikada Malthe Mortensen ve 74. dakikada Omran Khatar kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında Portekiz ile Romanya 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından U16 Milli Takımı, son maçlar öncesinde aldığı iki galibiyetle turnuvayı lider olarak bitirmeyi garantiledi. Ay-yıldızlılar Romanya, Danimarka ve Portekiz'in mücadele ettiği turnuvada şampiyon oldu.

Son maçlar, 18 Eylül Çarşamba günü Türkiye-Portekiz ve Danimarka-Romanya arasında oynanacak.

U16 Milli Takımı, Dörtlü Turnuvada şampiyon oldu

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#Milli Takım#U16 Milli Takım#Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

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