U16 Milli Takım kadrosu açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 16 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.



Teknik direktörlüğünü Övünç Soykar Başar'ın yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:



Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir, Arda Kırgıl, Hasan Berat Kayalı, Furkan Yöntem, Muhammet Zişan Turan (Altınordu), Deniz Dilmen, Efe Arda Koyuncu, Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir), Hamza Baran Arıkan, Mehmet Bilgin, Melih Sağlam (Bursaspor), Emirhan Başyiğit (Sivasspor), Ali Turap Bülbül, Arda Deniz Yavaş, Emirhan Kayar (Galatasaray), Aslan Atay, Bora Aydınlık (Fenerbahçe), Mevlüt Emir Gürlek (Antalyaspor), İzzet Ali Erdal (FSV Mainz 05), Yücel Gürol, Sergen Batın Kiradi (Adana Demirspor), Batuhan Peker (LASK Linz), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Emirhan Acar (AKA Tirol), Emir Bars (PSV Eindhoven), Muhammet Gökmen Öztürk (Gençlerbirliği), Salih Malkoçoğlu, Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Enes Yılmaz (Bayer 04 Leverkusen)

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