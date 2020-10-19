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Futbol
Haber Giriş: 19.10.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

U16-17 takımları sahaya çıktı

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U16-17 takımları sahaya çıktı
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Pandemi nedeniyle uzun süredir antrenman ve maç yapmayan Süper Ligdeki 16-17 yaş grupları için turnuva yapıldı.

1. Eğirdir Zafer Kupası Turnuvasına gençlere destek olmak amacıyla Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Göksöz, Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, TFF Bölge Müdürü Ahmet Köksalan ile çok sayıda scout ekibi, teknik adamlar, sporcular ve vatandaşlar katıldılar.

Ankaragücü, Antalyaspor, Denizlispor gibi önemli takımların katıldığı turnuvada Denizli U16 takımı şampiyon oldu. Turnuvanın sporsorluğunu yapan eski futbolcu ve iş adamı Eren Şar'a plaket verildi.

Şar ise "Amacımız gençliği spor sahalarında tutmak. Bu tür turnuvalara herkesin destek vermesi gerekir. Biz de önümüzdeki yıllarda bu turnuvanın uluslararası olması için her türlü desteği vereceğiz. " dedi

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