U.S Gilloise- Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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U.S Gilloise- Bodo/Glimt karşılaşması, Avrupa Ligi'nde günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri. İki ekip de sahadan avantajlı olarak ayrılmak istiyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da Avrupa Ligi 2. hafta maçları için sahada olacak. İşte U.S Gilloise- Bodo/Glimt maçı canlı yayın bilgisi..

U.S GILLOISE-BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

U.S Gilloise - Bodo/Glimt maçı bu akşam (3 Ekim) saat 22:00'de başlayacak.



Mücadele tabii Spor üzerinden takip edilebilecek.