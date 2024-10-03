×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

U.S Gilloise- Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Ligi#U.S Gilloise#Bodo/Glimt
U.S Gilloise- Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 17:52

U.S Gilloise ve Bodo/Glimt, Avrupa Ligi 2. haftada karşı karşıya geliyor. Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Maçla ilgili yayın bilgisi de merak konusu oldu. Peki U.S Gilloise- Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

U.S Gilloise- Bodo/Glimt karşılaşması, Avrupa Ligi'nde günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri. İki ekip de sahadan avantajlı olarak ayrılmak istiyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da Avrupa Ligi 2. hafta maçları için sahada olacak. İşte U.S Gilloise- Bodo/Glimt maçı canlı yayın bilgisi..

U.S GILLOISE-BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

U.S Gilloise - Bodo/Glimt maçı bu akşam (3 Ekim) saat 22:00'de başlayacak.

Mücadele tabii Spor üzerinden takip edilebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Ligi#U.S Gilloise#Bodo/Glimt

BAKMADAN GEÇME!