Tyson Fury tek maçta 33.6 milyon dolar kazandı

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Boks dünyasının merakla beklediği maçta Tyson Fury ile Dillian Whyte, önceki gece İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi. Büyük Britanyalı iki boksör arasındaki mücadelede Fury, rakibini 6. raundda nakavt ederek hem Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu hem de maçtan sonra emekli olacağını açıkladı.

32 maçta 31 galibiyet, 1 beraberlik

33 yaşındaki Fury, tam 94 bin sporseverin izlediği mücadelede kariyerinin 32. galibiyetini elde etti. Profesyonel bokstaki ilk çıkışını 2008 yılında gerçekleştiren Fury, 2015’te WBA, IBF, WBO, IBO ve The Ring ağır siklet şampiyonlukları için karşılaştığı Wladimir Klitschko’yu yendiğinde adını tüm dünyaya duyurdu. Fury’nin yaptığı 32 karşılaşmada 31 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.

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Sözümün eri olmak zorundayım

Wembley’deki maçtan sonra yaptığı açıklamada, emekli olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Fury, “Sevgili eşim Paris’e, Deontay Wilder ile üçüncü maçımdan sonra emeklilik için söz verdim. Daha sonra Wembley’de maç teklifi aldım ve buraya gelmeyi taraftarlara borçlu olduğumu düşündüm. Artık her şey bitti, sözümün eri olmak zorundayım!” diye konuştu.

Whyte’ın hayatı gerçek bir dram

Fury’nin rakibi Dillian Whyte ise dramatik bir hayat hikayesine sahip. Jamaika’da henüz 2 yaşındayken, annesi tarafından terk edilen Whyte, gözlerinin önünde babasının boğazı kesilerek öldürüldüğüne tanık oldu. Whyte’ı annesi, 12 yaşında İngiltere’ye yanına aldırdı. Henüz 13 yaşındayken baba olan boksörün 12 çocuğu bulunuyor. Whyte İngiltere’de katıldığı çete savaşlarında bacağından silahla vuruldu ve 3 kez de bıçaklandı.